© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rispettate le indicazioni della vigilia in casa Roma. Perché mister Di Francesco lascia Schick in panca per schierare Zaniolo falso nueve, probabilmente una bocciatura per l'attaccante ex Sampdoria che proprio non riesce a esplodere in maglia giallorossa. Allora il tecnico capitolino, che si gioca il posto contro il Genoa, ha deciso di puntare sul talento forse più limpido a sua disposizione. Insieme, tra l'altro, ad altri elementi giovanissimi quali Ünder e Kluivert. A parlare, ovviamente, sarà il campo e Zaniolo vuole fare meglio del suo compagno di squadra per trascinare la Roma ai tre punti. La formazione capitolina ne ha tremendamente bisogno, intanto DiFra cerca il riscatto personale e collettivo puntando sul giovane ex Fiorentina e Inter.