© foto di www.imagephotoagency.it

Due colpi di tacco, uno per sbloccare sé stesso e l'altro per regalare la via del gol a Marcano. Poi la doppietta personale: nella Roma che strapazza 4-0 la Virtus Entella, a prendersi la copertina è senza dubbio Patrik Schick. Il cui 2019 si apre in netta controtendenza con il 2018. Va fatta la tara all'avversario, ovvio: l'Entella, per quanto combattiva e ben allenata, resta una squadra impegnata in Serie C. Però il ceco, arrivato un anno e mezzo fa per tanti (troppi?) soldi dalla Sampdoria, è stato finora un vero e proprio oggetto misterioso nelle fila dei giallorossi. Abulico, quasi mai decisivo, mai ispirato, lontano parente di quel giocatore che aveva addirittura convinto la Juventus, prima della retromarcia bianconera e dell'offensiva romanista. Stasera, una doppietta per iniziare l'anno. All'insegna dei buoni propositi per il 2019.