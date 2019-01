© foto di www.imagephotoagency.it

Prima Schick, poi Marcano. Bastano loro due, a una Roma oggettivamente non esaltante, per avere ragione dell'Entella al 45'. Il primo tempo della gara di Coppa Italia si chiude infatti sul 2-0 grazie a due magie del ceco: gol di tacco al primo minuto, assist sempre di tacco per il difensore spagnolo all'ultimissimo minuto. Tra un gol e l'altro, i giallorossi erano andati a segno con Marcano, annullato per fuorigioco, ma avevano avuto anche diverse difficoltà contro i liguri, vicini alla realizzazione evitata solo da una grande parata di Olsen. Al 45' Roma in vantaggio 2-0 sull'Entella, a segno Schick e Marcano.