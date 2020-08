Schick di nuovo in Germania, per riavere Smalling. La prossima mossa della Roma

La nuova Roma si prepara a prendere forma, e con ogni probabilità non ci sarà spazio per Patrick Schick. Anzi, l'addio dell'attaccante ceco è praticamente una certezza, come scrivono numerose testate dalla Germania: si appresta a diventare un nuovo giocatore del Bayer Leverkusen. L'incasso derivante dalla sua cessione, però, sarà utilizzato per far tornare qualcun altro nella Capitale, e più precisamente Chris Smalling. Il centrale inglese, al momento, è tornato dal prestito nella rosa del Manchester United, e attende impaziente la prossima mossa dei giallorossi.