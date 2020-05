Schick e il ‘divieto’ di parlare di mercato: “Tutti gli occhi del mondo ora sono sulla Bundesliga”

La Bundesliga è ripartita e il futuro di Schick sembra ormai segnato. Il centravanti ceco dovrebbe restare al Lipsia e i due club stanno trattando su uno sconto rispetto ai 29 milioni inizialmente pattuiti per il riscatto. L’attaccante viene intervistato da isport, ma negli accordi c’è il divieto assoluto di parlare della trattativa con la Roma.

Spazio dunque alla felicità per la ripresa del campionato. “L’attesa è stata la cosa peggiore. Nessuno sapeva quando sarebbe ricominciato. Le date venivano costantemente posticipate, mancava un punto di riferimento a cui potessimo aggrapparci. Quando gli allenamenti normali sono ripartiti e finalmente sapevamo che avremmo iniziato a giocare è stato bello. Ciò non toglie che non è ancora come prima della pausa. Le restrizioni sono limitanti " racconta Schick.

L’ex Roma, infatti, racconta anche il calcio 2.0 visto lo scorso weekend: “Quando vivevamo in hotel, tutti dovevano fare una doccia e cambiarci in camera dopo l'allenamento. Ovviamente abbiamo vissuto in stanze singole. Inizialmente, ci siamo allenati in gruppi, ed era lontano dalle modalità classiche. E’ stato fino all'ultima settimana prima del campionato che potevamo stare tutti insieme”. La cosa più strana di questa ripresa, spiega Schick, è stata un’altra: ovvero la scaletta mobile che si usa per scendere dagli aerei portata all’interno dello stadio per arrivare dalla tribuna al campo. “E’ stato strano (ride, ndr) - continua il giocatore -. Anche chi stava in panchina aveva il proprio seggiolino e dovevamo mantenere la distanza e la mascherina”.

Infine una battuta sugli stadi vuoti: “La sensazione di uno stadio pieno è irripetibile, ci mancano i nostri tifosi. Le motivazioni per giocare non mancano, lo facciamo per i nostri contratti. Inoltre avendo iniziato per primi le nostre partite sono molto seguite. Tutto l’interesse del mondo è concentrato sulla Germania e per molti diventa un’opportunità per mettersi in mostra”. Schick di mettersi in mostra non ha bisogno, vuole restare al Lipsia e manca poco affinché questo diventi realtà e magari, solo per questa volta, lo stadio vuoto gli ha evitato qualche fischio per la clamorosa occasione sprecata sulla’1-1 contro il Friburgo a pochi minuti dalla fine del match.