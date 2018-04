Schick e il tabù gol: sette partite per entrare nella storia della Roma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Altra occasione, ancora dal primo minuto, per trovare quel benedetto gol che possa togliergli di dosso il peso dei 40 milioni di euro spesi in estate dalla Roma. Patrik Schick è pronto a riprendersi la maglia da titolare nella gara di domani pomeriggio tra la SPAL e i giallorossi, l'ultima per i capitolini prima della super sfida di Champions League contro il Liverpool. Eusebio Di Francesco farà rifiatare Edin Dzeko e per questo il ceco sarà al centro dell'attacco della Roma per cercare di sfatare il tabù che lo vede ancora a quota zero in questo campionato.

In estate James Pallotta e Monchi hanno investito tanto su di lui, ma la fiducia non è stata ancora ripagata, nonostante il suo tecnico non sia affatto preoccupato e abbia chiesto a più riprese di lasciare tranquillo l'attaccante classe 1996. La Roma ha fatto grandi cose quest'anno, soprattutto in Champions League e a poco più di un mese dalla chiusura della stagione è ancora in corsa per due obiettivi. Arrivare tra le prime quattro e cercare di sollevare la coppa più importante a Kiev il prossimo 26 maggio, per rendere questo 2018 leggendario: Patrik Schick, come detto, non ha ancora fatto alcun gol nelle due competizioni, ma ha la possibilità di sbloccarsi nelle ultime sette gare (eventuale finale di Champions compresa), in modo da diventare un protagonista assoluto nella storia del club giallorosso.