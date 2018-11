Schick e Kluivert: la migliore gioventù che a Roma non si vede

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La migliore gioventù che a Roma rischiano di non vedere mai. Patrik Schick ha già un’intera stagione da farsi perdonare, Justin Kluivert potrebbe fargli presto compagnia, se dovesse continuare di questo passo. La sconfitta con l’Udinese segna l’ennesimo stop per i giallorossi e sotto molto aspetti l’ennesima bocciatura per il mercato estivo. Oltre a Kluivert, male anche i vari Nzonzi, Santon e Cristante. Ma, per quanto riguarda i due giovani attaccanti, non è solo questo. È soprattutto l’ennesima occasione bruciata.

Con il Real Madrid in programma martedì, Di Francesco aveva scelto di far riposare giocatori essenziali (e per di più impiegati con le rispettive selezioni nazionali) come Dzeko e Under. L’occasione perfetta, per Shick e Kluivert, di mettersi in mostra. Ancora una volta, missione fallita. Il ceco ha girato un paio di volte con la testa verso la porta di Musso, senza mai impensierirlo. L’olandese ha giocato una gara disastrosa, non certo la prima. Due tra i migliori prospetti del calcio mondiale, eppure in campo troppe volte sembrano andare i cugini scarsi. A furia di occasioni sprecate, potrebbero non averne molte altre.