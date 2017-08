Schick e un ruolo incerto: Di Francesco deve pensare al cambio modulo

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo una telenovela durata un'intera estate Patrik Schick ha trovato la sua nuova destinazione e a partire dai prossimi giorni vestirà la maglia della Roma. Un acquisto molto importante per i giallorossi che hanno battuto la concorrenza di Inter e Juventus, con i bianconeri che lo avevano mollato dopo averlo di fatto preso a giugno, ma Eusebio Di Francesco dovrà cercare di sfruttarlo al meglio e il suo 4-3-3 non sembra essere il modulo adatto al ceco.

Anche Gregoire Defrel, arrivato in estate per più di 20 milioni di euro, fino a questo momento è stato schierato in un ruolo non suo, largo a destra, e con la rosa praticamente fatta l'ex tecnico del Sassuolo deve pensare inevitabilmente a cambiare modulo. Il 4-3-3 non è il più adatto per i giocatori a sua disposizione e per questo motivo l'allenatore dovrà con ogni probabilità correre ai ripari.

Con l'addio di Salah la Roma ha perso molta spinta sulle corsie esterne e gli arrivi del francese e di Schick sono i segnali che qualcosa andrà cambiato. Di Francesco ha due settimane di tempo per schiarirsi le idee, ma la sensazione è che presto sarà costretto ad abbandonare il modulo che ha utilizzato per tutta la sua carriera da allenatore.