Schick, escluso e rimandato. Da DiFra l’ennesimo segnale

© foto di www.imagephotoagency.it

Risultato finale: Roma-Genoa 3-2 - 17' Piatek (G), 31' Fazio (R), 33' Hiljemark (G), 45' Kluivert (R), 59' Cristante (R) -

L’esclusione iniziale in occasione di Roma-Genoa somiglia a una nuova bocciatura per Patrik Schick, attaccante giallorosso che dovrebbe spaccare il mondo (e le porte avversarie) in questo momento vista l’assenza per infortunio di Edin Dzeko. Invece la punta ceca continua a faticare e al momento dell’ingresso in campo, all’80’, non è riuscita a incidere nei pressi del 16 metri finali. “È entrato con la voglia giusta. Manca un po' di determinazione. Deve fare l'attaccante, non si deve fare problemi”, ha detto a fine gara il tecnico Eusebio Di Francesco che continua a spronarlo. “Da lui ci aspettiamo tutti qualcosa in più”, ha aggiunto l’allenatore sull’ex Sampdoria. Un pensiero condiviso dal club, dalla squadra e soprattutto dai tifosi. Stanchi di attendere la sua definitiva maturazione. Intanto lo score stagionale del calciatore di Praga parla chiaro: dieci presenze in campionato, un solo gol. Un mese fa contro la 'sua' Samp. Troppo poco per chi è stato pagato 40 milioni di euro.