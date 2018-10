Schick: "La Juve mi bloccò dopo le visite mediche. E andai alla Roma"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ospite delle colonne del magazine ceco Hattrick, Patrick Schick, è tornato a raccontarsi, iniziando dal suo approdo alla Roma: "La dirigenza della Juventus non ha dato il via libera al trasferimento dopo le visite mediche. Ero incerto sul mio futuro: potevo rimanere alla Sampdoria per un altro anno oppure potevo accettare l’offerta di altre squadre. Alla fine mi sono trasferito alla Roma. La valutazione da 40 milioni di euro? Il prezzo del trasferimento non l’ho deciso io. Certo, è una pressione in più ma che ho superato ormai. So di avere molte responsabilità, ma è giusto che sia così. Sono in un grande club ed è giusto che ci sia questo tipo di pressione, come c’è ovunque. Il momento peggiore è alle spalle, spero che il migliore sia dietro l’angolo".