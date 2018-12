Schick prende per mano la Roma. 2-0 al Sassuolo dopo 45 minuti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roma concreta e Sassuolo senza difesa in questi primi quarantacinque minuti di gioco all'Olimpico: la formazione di casa rischia grosso dopo pochi secondi, prova anche a farsi gol da sola, ma in attacco fa malissimo, anche grazie ai marchiani errori difensivi della squadra di De Zerbi. Al termina della prima frazione è due a zero, passivo meritato e che sarebbe potuto essere anche più ampio, con un solo grande protagonista: il redivivo Schick.

VANTAGGIO ROMA - Brivido per Olsen dopo neanche sessanta secondi: pigro rinvio del danese, Berardi non si fa pregare e tira di prima intenzione verso la porta, costringendo ad un rientro frettoloso e ad un pirotecnico tuffo il portiere. Sul capovolgimento di fronte, passa la Roma: Giacomelli fischia calcio di rigore in favore della Roma per atterramento di Schick da parte di Ferrari su lungo lancio in area di rigore neroverde. Dopo due minuti abbondanti di consultazioni e VAR, l'arbitro conferma la propria decisione e manda sul dischetto Perotti. Battuta perfetta da parte dell'argentino che spiazza anche Consigli.

SCHICK-SHOW - Patrik Schick è scatenato: dopo il rigore procurato il ceco realizza una rovesciata in area e un tacco murato da Lemos, poi il gol del raddoppio giallorosso. Lancio lungo di Fazio, la difesa del Sassuolo è ancora una volta alta e sbilanciata, il numero 14 entra in area di rigore, fa fuori Consigli in uscita e deposita in rete col piede mancino. Poco prima caso molto al limite di "goal line technlogy": lo stesso Schick devia nella propria porta un calcio d'angolo battuto da Magnanelli, ma la tecnologia salva la Roma. Dal replay la palla sembrava nettamente entrata.