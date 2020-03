Schick: "RB Lipsia scelta giustissima. La Serie A era il mio sogno, ora voglio la Premier"

Ha fatto bene l'aria tedesca a Patrik Schick, rinato con la maglia del RB Lipsia con sette gol e tre assist stagionali e vicino adesso a essere riscattato dal club di Bundesliga. Intervistato da iSport.cz, l'attaccante ancora di proprietà della Roma ha parlato così della scelta di trasferirsi alla corte di mister Nagelsmann e anche delle sue ambizioni future: "Il Lipsia è stata una scelta giustissima per la mia carriera. Avevo parlato anche con Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen e Schalke 04 qui in Germania. In Inghilterra c’erano Everton, Crystal Palace e in Spagna il Valencia. Ma sentivo che il Lipsia mi desiderava di più e inoltre mi attirava molto lo stile di gioco dell’allenatore Nagelsmann. Ora sono sicuro di aver scelto bene. Futuro? Quando ho lasciato la Repubblica Ceca il mio sogno era l’Italia e l’ho realizzato. Ora sono molto attratto dall’Inghilterra, sono sincero".