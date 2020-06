Schick ribadisce: "Voglio restare in Germania ma Lipsia e Roma devono trovare un accordo"

vedi letture

In prestito al Lipsia dalla Roma, Patrick Schick ha manifestato la sua volontà di restare al club tedesco: "Sono i due club che devono raggiungere un accordo, ma Ho detto molte volte che mi piacerebbe rimanere a Lipsia. Il club, il modo in cui giochiamo, l'allenatore e la città sono perfetti per me e mi sono immediatamente ambientato. Ho avuto un infortunio alla caviglia che ha influenzato la mia forma all'inizio della stagione e i tifosi qui non mi hanno ancora visto al meglio. Ma lavoro ogni giorno per arrivarci il prima possibile", ha detto a SportBuzzer.