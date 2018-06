Schick: "Roma-Barcellona la gara più bella. Posso migliorare ancora"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Patrik Schick, attaccante della Roma, ha parlato così della sua stagione al portale ceco sport.cz: "La prima stagione con la Roma? All’inizio ho faticato a causa dell’infortunio. Quando ho iniziato ad allenarmi, mi sentivo già meglio e sono cresciuto in termini di prestazioni. Sono sicuro però che posso fare ancora meglio, in allenamento do tutto. C’è un'enorme differenza tra quello che facevo con la Sampdoria e quello che faccio con la Roma, sia dal punto di vista tattico che per il ruolo in campo. Il ricordo più bello di quest’anno? Sicuramente Roma-Barcellona 3-0, la mia prima partita in una competizione importante come la Champions League. Pressione su di me? Mi sto già preparando per riceverla (ride, ndr). Il passaggio dalla Sampdoria alla Roma è stato un grande salto. A Genova, inizialmente, non capivo la lingua e le istruzioni tattiche. Mi hanno criticato ma quando ho iniziato a segnare la situazione è cambiata. Il passaggio alla Roma? Ho un certo rispetto verso i miei compagni, sono giocatori incredibili, hanno il coraggio di fare qualsiasi cosa in campo. Devo crescere e avere fiducia, pensando di poter diventare uno dei migliori".