Schick saluta Roma: la Sampdoria lo portò in A per 4 milioni. Tutti i suoi trasferimenti

I 42 milioni di due anni fa sono un ricordo. Perché la Roma, nel pomeriggio di oggi, ha ceduto Patrik Schick per 26,5 milioni di euro: una cifra che, comunque, genera per le casse giallorosse una plusvalenza da quasi 10 milioni di euro. L'affare, con l'attaccante ceco, l'ha comunque fatto alla Sampdoria. Perché, in una lunga serie di prestiti, i blucerchiati avevano portato il ceco in Serie A per 4 milioni di euro. E, dopo che la Juventus si era tirata fuori a un passo dalla firma, avevano trovato nella Roma, con una formula molto particolare, l'acquirente giusto. All'ombra del Cupolone, il classe '96 non è riuscito a confermarsi. In Germania sì e, dopo la buona stagione di Lipsia, prosegue la sua avventura in Bundesliga con la maglia del Bayer Leverkusen.

2015: dallo Sparta Praga al Bohemians in prestito.

2016: dallo Sparta Praga alla Sampdoria per 4 milioni di euro.

2017: dalla Sampdoria alla Roma per 34 milioni di euro (5 prestito, 9 riscatto, 20 di ulteriore conguaglio) più 8 di bonus.

2019: dalla Roma al Red Bull Lipsia in prestito oneroso (3,5 milioni più 500 mila euro di bonus) con diritto di riscatto (non esercitato).

2020: dalla Roma al Bayer Leverkusen per 26,5 milioni di euro più il 10% sulla differenza di prezzo in caso di eventuale rivendita.