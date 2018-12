© foto di Federico Gaetano

Non ci si è davvero annoiati in questi primi minuti di Roma-Sassuolo: dopo una grandissima occasione a favore del Sassuolo, Giacomelli fischia calcio di rigore in favore della Roma per atterramento di Schick da parte di Ferrari su lungo lancio in area di rigore neroverde. Dopo due minuti abbondanti di consultazioni e VAR, l'arbitro conferma la propria decisione e manda sul dischetto Perotti. Battuta perfetta da parte dell'argentino che spiazza anche Consigli: è 1-0 per la Roma dopo otto minuti di gioco.