Schillaci: "Un po' mi rivedo in Dybala. Mi piace tantissimo, lo seguo dai tempi di Palermo"

Il grande protagonista delle 'Notti Magiche' di Italia 1990, Totò Schillaci, ha rivelato di rivedersi un po' in Dybala tra gli attuali attaccanti della Juventus: "Adesso si gioca in maniera diversa, gli attaccanti aiutano anche tanto anche in difesa. A me piace molto Dybala e lo seguo dai tempi del Palermo, è cresciuto molto nel suo percorso calcistico. Un po' mi somiglia...".