Il centrocampista danese: "In serie A mi trovo benissimo"

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - GENOVA, 12 SET - Cercava una nuova avventura dopo sette anni di Ajax e Lasse Schone, 33 anni, è diventato la stella del Genoa, capace di anticipare una nutrita concorrenza: "Non era previsto che lasciassi l'Ajax", rivela il centrocampista. "Ho pensato di guardarmi attorno se potesse esserci una nuova sfida per me. Il Genoa mi ha dato sin da subito buone sensazioni. Io e mia moglie pensiamo che l'Italia sia un grande paese, siamo stati spesso in vacanza lì e abbiamo trovato una cultura meravigliosa. Giocare in Serie A è un vantaggio. All'inizio non è stato facile, ma una volta abituato all'idea è stato bellissimo. Per il momento mi sto trovando benissimo", racconta il regista già protagonista in questo avvio di stagione e subito beniamino della tifoseria rossoblù.