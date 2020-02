© foto di Federico De Luca

Sulle colonne de Il Secolo XIX troviamo alcune battute del centrocampista del Genoa Lasse Schöne. Il danese parla del Fantacalcio, un gioco che ha scoperto in Italia perché in Danimarca non esiste: "È un gioco bellissimo perché unisce le persone. La gente mi ferma per strada e mi chiede 'devi segnare perché ti ho preso'. Penso che dovranno mettermi in campo nelle prossime partite, perché voglio regalare loro punti bonus, faccio questa promessa".