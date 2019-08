Schone saluta l'Ajax: "Un arrivederci non un addio, ora il Genoa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lasse Schone saluta l'Ajax. Il centrocampista si appresta a passare al Genoa. Nella giornata di ieri il calciatore ha voluto salutare il pubblico dei Lanceri: "Il mio amore per l’Ajax è chiaro a tutti. Il mio non è un addio ma un arrivederci. E' stata una scelta molto difficile. Ho avuto lunghe conversazioni con mia moglie e con la mia famiglia - riporta Voetbal International -. Tutti all’Ajax sanno come amo il club e che periodo meraviglioso ho trascorso qui. Con la scorsa stagione abbiamo raggiunto il punto culminante, assoluto. Ciò rende difficile dire addio. Anche se ora ho 33 anni, il Genoa ha dei piani con me".