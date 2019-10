Schwarzenegger battezza Ronaldo: "È il Terminator del calcio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Cristiano Ronaldo è il Terminator del calcio". E se a dirlo è l'attore che ha interpretato il famoso personaggio (la saga è giunta al sesto capitolo), c'è da crederci. Arnold Schwarzenegger, intervistato dalla BBC, ha rinominato così il fenomeno della Juventus: "Nell'NBA c'è un giocatore che è soprannominato così. Tra i calciatori non so se ce ne siano, perché non cominciamo da Ronaldo?". Puntuale, sui social, è arrivata la risposta di CR7: "Grazie Arnold, ma tu sarai sempre il solo e unico Terminator!"