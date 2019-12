© foto di Federico De Luca

Scintille alla fine del primo tempo a Brescia, che ha visto coinvolti Mario Balotelli e Fabio Liverani. Momenti di tensione negli ultimi minuti della prima frazione di gara, proseguiti anche dopo che l'arbitro aveva fischiato. Il motivo nasce da un contrasto fra l'attaccante e il leccese Rispoli, quest'ultimo colpito con un calcio. Un gesto che ha fatto insorgere il tecnico dei salentini, da qui un battibecco con Balotelli che ha invitato Liverani a tacere. L'alterco è proseguito dopo la fine del primo tempo con Balotelli poi portato via da Corini e dal quarto uomo Calvarese. A fine gara Liverani si è tolto qualche sassolino dalla scarpa: "Credo che ognuno di noi ha una storia. Io non ho mai preso un "bu" pur essendo di pelle nera. Non si può strumentalizzare certi episodi. Mi riferisco a Balotelli, tutti hanno gli occhi per vedere che si può avere un comportamento diverso. Bisogna saper fare e bisogna saper stare".