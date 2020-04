Scoglio rinnovo, Messi che chiama, Guardiola e Zidane che tentano. Lautaro e un rebus da Re

Lautaro Martinez non ha mai aperto la porta all'addio dall'Inter. E non l'ha mai chiusa. Il Toro ha una clausola da 111 milioni di euro, attivabile per la prima quindicina di luglio, che gli permette di andare per suddetta cifra a un club straniero. In ballo c'è dunque il rinnovo, perché la società nerazzurra, che comunque non disdegna un eventuale maxi incasso, vorrebbe tenerlo. Più anni ed eventualmente una clausola da 150 milioni. Il problema è che Lautaro ha chiesto a Marotta e Ausilio 8 milioni di euro, che dovrebbe pagare Zhang, s'intende. Una cifra fuori budget per la dirigenza che dunque è davanti allo scoglio del nuovo accordo e con la potenziale attivazione della clausola che s'avvicina.

Pressing Barça Il Barcellona è inevitabilmente in pressing per Lautaro. C'è la benedizione papale di Lionel Messi, ora anche quella di un potenziale futuro tecnico come Xavi Hernandez. Il problema è che la società catalana è nel pieno di un terremoto societario e con le elezioni previste per il 2021 che potrebbero essere anche anticipate al 2020. Non è in discussione per adesso un budget e il rischio c'è che il nuovo presidente possa anche arrivare dopo che la clausola di Lautaro sarà scaduta. In ogni caso, difficile che spenda 111 milioni di euro, anche se le contropartite non mancherebbero.

Occhio al Real Madrid Il Real Madrid c'è, sempre. I contatti sono vivi, con l'entoruage, che ha già preso nota dell'offerta che i Blancos vorrebbero mettere sul piatto di Martinez. Molto più dei 4 prospettati dall'Inter, e questa è un'arma da giocarsi anche in eventuale sede di rinnovo. Però Florentino Perez lo stima, lui come Zinedine Zidane, e davanti le Merengues potrebbero cambiare e non poco in estate. Contropartite? In una rosa così folta non mancano, tra presenti e prestiti.

E il City? Quello del Manchester City è un caso diverso. Perché pende la scure dell'esclusione dalla Champions, e così attrarre campioni non sarà certo la stessa cosa. Ricorsi e controricorsi, lo stop generale non ha certo agevolato le certezze. Guardiola è un richiamo per tutti, poi in Inghilterra c'è anche Aguero che sarebbe sponsor di Lautaro. Tutti lo vogliono. A partire dall'Inter, però.