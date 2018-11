Scolari contro i Professori del Real. Plzen, per esser più famosi della birra

© foto di Federico Gaetano

'Zápas Století', scrivono sui quotidiani e sulle strade di Plzen. Che si prepara per vivere la partita del secolo, Scolari contro i Professori del Real Madrid. Puntino di centosettantamila anime a meno di cento chilometri da Praga, Plzen è pronta per la sua seconda giornata più importante della storia. Perché la prima, inevitabilmente, è quando i mastri birrai della cittadina produssero la Pilsener, considerata la migliore al mondo e superiore pure a quelle bavaresi. E' marchio registrato dall'800, noto sulle tavole e nelle cantine di tutti e che significa "Birra di Plzen". Patria della birra, giustappunto, oggi undicimila spettatori cercheranno di brindare a un sogno. Vrba lamenta il grave inforunio di Krmencic, ariete e pichichi della squadra, sei mesi out per un grave infortunio. Scolari ha il dubbio tra Isco e Asensio e questo, da solo, racconta perché a Plzen pensino che quella di stasera sia una chimera, un sogno impossibile e che sia considerata la partita del secolo. Ma intanto, i calici sono già pronti.