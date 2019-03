© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Felipe Scolari, attuale tecnico del Palmeiras, ha parlato a La Gazzetta dello Sport di Cristiano Ronaldo (che ha fatto debuttare nel 2003 col Portogallo): "Cristiano sarà triste, questo infortunio causerà un po’ di difficoltà alla Juve, ma un muscolo non lo fermerà di certo. Lui ha insegnato a me e a tutto al mondo l’importanza della dedizione: niente cade del cielo, se si vuole ciò che si desidera bisogna combattere. Più forte il Ronaldo brasiliano o quello portoghese? Non c’è un migliore e non c’è un peggiore. Ci sono due giocatori meravigliosi che hanno una caratteristica unica che li accomuna. Loro... decidono. Se c’è una partita decisiva e sono in campo, tranquilli, sono loro che decidono".