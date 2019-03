Scolari su CR7: "Tre gol all'Atletico spettacolari. Ora la Juve può farcela"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Felipe Scolari, attuale tecnico del Palmeiras, ha parlato a La Gazzetta dello Sport di Cristiano Ronaldo (che ha fatto debuttare nel 2003 col Portogallo): "Se mi ha sorpreso vederlo andare via dal Real e venire alla Juve? È il colpo più grande che poteva fare la Juve… Cristiano è sempre mosso dalla sfida: ogni anno ne cerca una nuova. Ogni anno deve raggiungere qualcosa di più grande. È sempre stato così. A Torino è arrivato con enorme esperienza, a 34 anni, ma conservando la sua qualità: lui dà al club di turno o alla nazionale tutto ciò che le serve per vincere, gol e leadership, tecnica e disciplina. I tre gol all’Atletico? Uno spettacolo vedere quanta gioia abbia dato ai suoi compagni e anche a se stesso. Questa tripletta ha fatto la storia della Juve, ma conta molto anche per lui. È una rivincita: in tanti lo avevano contestato dopo la sconfitta di Madrid, gli rinfacciavano la sua uscita dal calcio spagnolo, ma alla fine ha avuto ragione... Adesso la Juve è una serissima candidata alla vittoria: non sarà l’unica superfavorita, ma può farcela".