Sconcerti: "Barella fa bene qualsiasi cosa, ma non è Tardelli. Mancini è il più olandese"

Mario Sconcerti, prima firma del giornalismo italiano, commenta il successo dell'Italia di ieri contro i Paesi Bassi (o Olanda che dir si voglia) sulle colonne del Corriere della Sera: "L’Olanda era l’avversario migliore che incontravamo da tanto tempo, certamente prima del virus, cioè un’altra epoca anche nel calcio. L’abbiamo battuta nettamente, lasciandogli un tiro in porta e 10 minuti finali, permettendoci di sbagliarne almeno un paio di gol (Immobile, soprattutto Kean), tenendo quasi sempre il pallone e giocando di seconda, come piace a Mancini, olandese tra gli olandesi. Quasi Rodomonte, perché l’Olanda è lontana da se stessa ed anche in crisi di identità per l’addio del suo c.t. Koeman che le ha preferito il Barcellona. Questo per dire che il nostro riferimento è cresciuto, che una risposta buona c’è stata, forse ottima, ma altro resta da spiegare per valutarci seriamente. Stavolta l’avversario era una di quelle squadre che amano giocare ma sono incomplete, hanno attaccanti non decisivi davanti a un grande centrocampo (Wijnaldum, De Jong, Van De Beek ) ma hanno meno di noi il concetto di spazio, di vuoto, sono molto meno olandesi di noi che giochiamo svelti e non usiamo nessun attaccante di ruolo. Immobile è una zattera che gira intorno all’area e fa da sponda a tutti gli inserimenti pensabili. I primi sono quelli di Barella, insostituibile, giocatore dei prossimi dieci anni, senza riferimenti. Non dite che è Tardelli perché non è vero. Tardelli era migliore, ma a chi importa? Barella fa bene qualunque cosa faccia, è calcio puro e duro. Il secondo è quello di Locatelli, antico mestierante di vent’anni, quasi shakespeariano nell’imitazione del vecchio giocatore di metà campo, senza errori e senza enfasi, solo sicuro. Il terzo è Jorginho, che vuol dire uno che sa darti sempre il piccolo pallone giusto per dimenticare gli errori e ricominciare da capo. È stata così una buona Italia, sarebbe ottima se ci fosse stato il pubblico".