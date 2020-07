Sconcerti duro sul Cor.Sera: "Ibra troppo pieno di sé, appartiene al passato"

Editoriale di Mario Sconcerti sulle colonne de Il Corriere della Sera dove c'è spazio anche per Zlatan Ibrahimovic. "E' troppo pieno di sé e più l'età avanza, più ha bisogno lui di allargarsi a copertura di uno spazio inversamente proposzionale. C'è molto in lui del vecchio Milan, quello che è ancora stabilmente settimo proprio perché ha bisogno di vivere nel passato fino in fondo. Ibra è uno straordinario giocatore di ieri, che non è poco, ma non è più abbastanza grande per turbare la ricerca di un nuovo equilibrio (...). Chi non conosce Rangnick basta s'informi".