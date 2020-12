Sconcerti esalta Lukaku: "Perfezione dinamica, si è asciugato da piccole goliardie"

Mario Sconcerti ha analizzato la vittoria dell'Inter per 3-2 sul Borussia Dortmund sulle pagine del Corriere della Sera. "Inter, una partita che può cambiare la stagione" scrive il giornalista. È stata una bella Inter, agile e sventata, sempre disposta a far gol e a prenderne, spinta dal miglior Lukaku mai visto in Italia. Ancora Sconcerti: "Serviva una squadra più di lotta che di governo. A quello ha pensato Lukaku, impressionante per come inventa il gioco anche solo spostandosi. Quando si ha il suo fisico la difficoltà sta nel metterlo in sintonia con la palla, la famosa potenza che da sola s’imbroglia. Lukaku oggi è una perfezione dinamica, si è asciugato da piccole goliardie, è diventato veramente sostanza. Un centravanti che gioca per sé e per tutti, molto al di là dei gol che segna. È stata la sua partita perfetta. Forse la stagione comincia adesso".