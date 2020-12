Sconcerti: "Inter senza personalità europea. Lautaro non dribbla più, ogni pallone è un tiro"

“Ieri l’Inter non ha nemmeno avuto vera personalità europea”. Dalle pagine del Corriere della Sera, Mario Sconcerti legge così l’eliminazione dalla Champions dei nerazzurri di Conte: “E non può essere un caso che su 16 partite ufficiali l’Inter solo due volte abbia chiuso senza segnare, entrambe con lo Shakhtar, squadra corta, senza riferimenti in attacco, un cumulo di fantasisti veloci che resistono sempre impostando gioco. Solitario come al solito, ma sempre presente Lautaro, il vero centravanti della partita. Non fa più un dribbling, uno spunto, un passaggio: ogni pallone è un tiro. Non è poco, anzi. È tornata quella sonnolenza di fondo che è l’ultimo limite. È come se Conte avesse smesso di combatterla avendo capito che è dentro la natura della squadra. Meglio forzare il gioco con il fisico, essere brillanti correndo e spingendo. Altro è difficile”.