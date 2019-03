Mario Sconcerti, prima firma del giornalismo sportivo, a MC Sport ha parlato così: "E' importante ricordare che l'Italia non faceva una partita vera da due anni. Il primo problema dunque era prendere punti mentre il gioco sarebbe solo il secondo problema. Quindi vincere è già un buon risultato anche se penso si potesse fare meglio. L'Italia mi pare una squadra che ha voglia di crescere ma ha qualche difficoltà a farlo. Mi è piaciuto poco Jorginho e la mancanza di velocità nel gioco. Immobile è un problema a livello di calcio internazionale, non ha mai restituito con la maglia della Nazionale. Forse gli manca la dimensione internazionale. Bernadeschi è un solista, è la perla di una squadra ma non è quello che prende la squadra per mano. La partita di stasera ha dato il risultato e un orizzonte di crescita. Kean è andato bene soprattutto per il gol poi ha fatto vedere che giocare ala non è il suo posto. Kean è un ragazzo di grandi prospettive. Quagliarella ha combinato qualcosa perché ha colpi che lo rendono indipendente dal gioco mentre Immobile ha bisogno di finalizzare il gioco degli altri. Non è un centravanti classico come Pavoletti per esempio. Immobile è più un contropiedista. A me è sempre piaciuto poco Jorginho ma magari è un limite mio. A questo centrocampo mancano coperture perché lo stesso Barella da settimane gioca più avanti. E' un centrocampo molto moderno ma paghi qualcosa a livello fisico".