Sconcerti: "La Juve può battere l'Ajax anche senza CR7"

© foto di Federico De Luca

Mario Sconcerti, prima firma del giornalismo sportivo italiano, è intervenuto ai microfoni di MC Sport nel corso del Live Show: "I giovani azzurri sono cresciuti, l'Italia è una squadra interessante. Ci sono dei ragazzi sopra la media, vedremo come si adatteranno ad avversari più importanti. Quagliarella? È un grande giocatore, dà confidenza al pallone e sa giocare a calcio. Non a caso sta migliorando con l'età, adesso con un calcio che si è un po' appiattito in campo fa quello che vuole. Rimpianti? Dipende tutto da dove ti trovi al momento. Matri, tanto per fare un esempio, è stato un capocannoniere della Juve che ha vinto il campionato.

Insigne e Chiesa? Potranno dare tanto a questa Italia, anche se costringeranno Mancini a cambiare qualcosa. Sono due giocatori di livello internazionale, se vuoi crescere non puoi fare a meno di questi giocatori.

La lotta per la Champions League? Dipende dalla continuità delle squadre, la qualità è abbastanza simile. Ci sono 10 partite, 30 punti in palio: difficile fare pronostici.

Il caso Icardi? Io credo che questo caso ha portato ad una frattura, il rapporto non mi sembra sanabile. È stata una ferita chiara, netta, limpida: mi sembra molto difficile tornare indietro. Divergenze forti fra un datore di lavoro ed un dipendente.

La Juventus in Champions e le condizioni di CR7? Spero che il portoghese possa esserci con l'Ajax, ma con gli infortuni muscolari non si scherza. Detto questo, la Juventus può battere l'Ajax anche senza Cristiano Ronaldo.

Il Napoli? È la più forte per me in Europa League, lo ha dimostrato anche nella fase a gironi di Champions League. Vincere però è un'altra cosa".