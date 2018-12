Sconcerti: "La Roma non perderà contro l'Inter"

Mario Sconcerti, prima firma del giornalismo sportivo italiano, ha parlato come di consueto ai microfoni di RMC Sport: “Roma-Inter? Un alibi è buono quando è singolo, quando diventano 5-6 alibi sei colpevole. Di Francesco, in questa prima parte, è responsabile di un rendimento che non corrisponde alla qualità della rosa della Roma. Non credo però che domani i giallorossi perderanno, ma se dovesse accedere sarebbero la sorpresa in negativo di questo campionato".