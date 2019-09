Fonte: TMWRADIO.com

© foto di Federico De Luca

Per parlare di Serie A e di calciomercato è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, Mario Sconcerti. Ecco le sue parole sulla Fiorentina: "Montella rischia? Credo di si. Non vince da marzo, compreso il Siviglia. E' già stato abbastanza avventuroso che sia rimasto lì. Per ora non ho visto neanche un grande mercato della Viola. Non è che possa arrivare tanto più in alto. Ribery è servito per mettere gli occhi sulla Fiorentina. Fa molto comodo in spogliatoio, anche come esempio. Ma su chi può contare lui?".