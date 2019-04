Sconcerti: "Non capisco perché la Juve abbia giocato così, sono vuoto"

© foto di Federico De Luca

Mario Sconcerti, prima firma del giornalismo sportivo italiano, su MC sport durante il 'Live Show':

Come va letto il pareggio tra Ajax e Juventus?

"C'è un vantaggio della Juve, non c'è dubbio, ma è la fine di un primo tempo in cui gli olandesi hanno giocato meglio. Resta una partita aperta. Non mi sembra che l'Ajax sia una squadra che risenta molto del giocare in casa o in trasferta, la diversità è più dei bianconeri che si esprimono meglio in casa".

Sul gioco dell'Ajax:

"C'è qualche somiglianza ma nel complesso è diverso dal calcio totale dell'Olanda del passato, che pressava a tutto campo. Ha giocato a calcio senza far pesare la fisicità, quindi palla a terra cercando idee e triangolazioni. Resta la sensazione che alla Juventus è andata bene perchè ha giocato peggio degli avversari. E non capisco il motivo, visto che c'era tutto il necessario per farlo. Ho un vuoto, di solito comprendo ma oggi no. Questo non vuol dire che la Juventus sia inferiore all'Ajax".

Domani toccherà al Napoli in Europa League..

"Arsenal-Napoli è una partita apertissima, è inutile cercare delle prescrizioni che diano tranquillità, non ci sono. Sarà bella da vedere, ma la mentalità è la stessa: sono due mezze grandi squadre europee".

Come giudica la scelta del ritorno di Montella?

"Ha avuto molte primavere, delle stagioni iniziali molto belle con la Fiorentina quando mancavano le milanesi e la Lazio. Non dimentico però che Montella è alla terza squadra quest'anno: dopo Firenze ha avuto solo esoneri precoci. Non basta lui, serve la sua evoluzione. Credo sia un ragazzo intelligente, tocca a lui adeguarsi alla situazione. La Coppa Italia? La Fiorentina è inferiore all'Atalanta".