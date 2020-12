Sconcerti sul Corriere della Sera: "Su Inter-Shakhtar c’è nell’aria un equivoco"

vedi letture

Mario Sconcerti sulle colonne del Corriere della Sera, analizza così l'intensa serata di Champions League che ci aspetta, specie in relazione alle chances di qualificazione dei nerazzurri: "Su Inter-Shakhtar c’è nell’aria un equivoco: che basti un pareggio tra Real e Borussia per far passare a entrambi il turno. Non è così. È un giudizio che non tiene conto dello Shakhtar. Real e Borussia devono giocare una partita vera perché se lo Shakhtar vincesse a San Siro una delle due sarebbe eliminata. È questa la grande ricchezza dell’Inter, che tutti gli avversari sono ancora al suo stesso rischio. Non ho un pronostico. Di partenza a me l’Inter sembra sempre più completa di ogni avversario, ma poi fa spesso fatica. Di sicuro l’Inter oggi ha molte assenze importanti nello stesso settore, ma in pieno dicembre dovunque hanno problemi di uomini. Una grande squadra europea è tale perché conosce questi limiti e li copre con una rosa adeguata. L’Inter ce l’ha".