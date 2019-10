Sconcerti sul Corr. Sera: "Milan acqua gasata stappata il giorno prima"

Analisi di Mario Sconcerti sulle pagine del Corriere della Sera dedicata al Milan dopo il pareggio per 2-2 in casa contro il Lecce: "Il Milan di Pioli ha fatto un giro largo intorno a se stesso ed è poi tornato quello di Giampaolo. Leao e Paquetà, le novità del neo allenatore, usciti dopo un'ora e i rossoneri sono incapaci di continuità come un’acqua gasata stappata il giorno prima. I problemi continuano a esserci e il sospetto è che non sia il tecnico il problema di questa squadra".