Sconcerti sul Corriere: "Il prossimo allenatore dell'Inter sarà Conte"

© foto di Federico De Luca

Mario Sconcerti, prima firma del Corriere della Sera, nel suo editoriale di oggi parla del futuro dell'Inter: "Sarà Conte il prossimo allenatore dell'Inter. Non è una notizia, è una mia convinzione maturata su mormorii e le abitudini di un calcio che conosco. Nello specifico sto parlando di un metodo di ricostruzione dell'Inter e di quello che rende difficilissimo pensarlo adesso. Faccio un esempio. Nell'Inter presente Nainggolan è fuori, Icardi è sospeso tra l'andata e il ritorno. Se arriva Conte il primo giocatore che chiederà sarà Nainggolan, il secondo Icardi. Questo condiziona gusti e comportamenti, vere e proprie leggi di gestione aziendale. Siamo ad aprile, a maggio finisce il campionato: l'Inter sa per forza oggi chi sarà il suo allenatore a luglio. E se lo sa, ha anche una squadra in mente".