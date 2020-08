Sconcerti sull'Inter: "Una grande squadra acerba che sa rendere piccoli i nemici"

vedi letture

Commento di Mario Sconcerti sulle pagine del Corriere della Sera sull'Inter che ha annientato lo Shakhtar Donetsk nella semifinale di ieri di Europa League strappando il pass per la finalissima contro il Siviglia: "L’Inter a questi livelli ha pochi avversari. È vicina ai semifinalisti di Champions, con più senso tattico e meno velocità. È cresciuta molto negli ultimi tre mesi ed è corretto dire che il nuovo inizio è cominciato in una zona oscura, nel momento in cui si è preso lo spazio Gagliardini. Credo che Conte si sia accorto degli errori quando in inverno è entrato Eriksen. Non era quello che voleva, ma non sapeva bene cosa volesse. L'Inter è una grande squadra acerba, può migliorare nella qualità dei singoli, nell’interpretazione delle gare, ma è diventata vincente.Questa è l’Inter di Lukaku-Lautaro esattamente come di Barella-Gagliardini. Nessun avversario riesce a fare buona figura contro l’Inter. Questo è il primo merito pratico: l’Inter rende piccoli i nemici".