Sconfitta Lazio o assenza De Ligt per il blackout Juve? Sarri: "Per me sono tutte cazzate"

vedi letture

Maurizio Sarri ha parlato delle ragioni del blackout, escludendo fattori esterni che non dipendono dalla partita. "Per me sono tutte cazzate, fra virgolette, le vere motivazioni di un blackout di questo tipo non si troveranno mai. Se dipendesse dal risultato della Lazio non avremmo fatto un grande primo tempo, prima. Fosse stata l'assenza di De Ligt non avremmo fatto fare il primo tiro in porta del Milan al sessantaduesimo. Sono discorsi che cerchiamo di tirare fuori per giustificare un blackout di difficile comprensione".