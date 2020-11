Sconfitti Covid e Spezia, ora tocca al Ferencvaros. CR7 esordisce nella "sua" Champions

170 presenze e 130 gol, in 17 anni insieme (105 reti in 101 presenze con la maglia del Real Madrid, ndr): Cristiano Ronaldo coltiva da sempre un rapporto particolarissimo, intimo, caldo e reciprocamente amorevole con la Champions League, il suo torneo preferito senza ombra di dubbio. Giunto all'alba della sua 18esima partecipazione, con la prospettiva di sfidare subito il rivale Messi ad aggiungere propellente nel suo già infuocato reattore, ha dovuto raffreddare i bollenti spiriti per la positività al Covid-19 che lo ha costretto a rinunciare all'esordio contro la Dinamo Kiev e poi proprio alla sfida interna al Barca.

ORA IL FERENCVAROS - 18 anni di Champions che Cristiano Ronaldo festeggerà sfidando per la prima volta il Ferencvaros, con l'obiettivo chiaro in mente di aggiungere altri gol di vantaggio nel duello a distanza con Messi, impegnato contemporaneamente contro la Dinamo Kievi. Per il lusitano, dopo il rientro dolcissimo in Serie A, ma dalla panchina, è davvero impossibile immaginare una nuova esclusione. Con lui dovrebbe esserci Morata, nella nuova coppia d'oro dell'attacco bianconero.