Scontentare Messi per accontentare Messi (e i conti). Così il Barça è tornato forte su Lautaro

Partiamo dal segreto di Pulcinella. Il Barcellona, che è in piena e conclamata rivoluzione, per fare mercato in entrata dovrà prima cedere i propri gioielli. E uno di questi, notizia fresca, è Luis Suarez. "Non rientri nel progetto tecnico del prossimo anno". Questo il messaggio recapitato dal tecnico Koeman al Pistolero, ovvero uno degli artefici dei successi (e degli insuccessi) blaugrana degli ultimi anni. L'addio di Suarez, che avvenga tramite cessione o tramite risoluzione, permetterà al Barça di iniziare quel percorso di riassestamento dei conti tramite il taglio di uno degli stipendi più pesanti della rosa. L'uruguayano però non è solo il punto di riferimento offensivo della squadra. Suarez infatti è anche una delle figure più vicine a Leo Messi, compagno di avventure dentro il campo ma soprattutto fuori. I social ne sono una testimonianza, l'alchimia evidente dei due attaccanti nasce dal loro rapporto fuori dal campo. Per questo l'addio del Pistolero al Camp Nou di certo non farebbe felice l'argentino. Anzi.

Un sacrificio per due buone ragioni - Come detto, il sacrificio (fra gli altri) di Suarez permetterà al Barça di risparmiare tanti soldi in fatto di ingaggi, visto che il suo stipendio da 15 milioni netti è il terzo più alto della rosa. Così facendo, il club catalano alleggerirà i libri paga e farà spazio per i prossimi eventuali colpi. Uno su tutti, ovvero Lautaro Martinez. Subito dopo le indiscrezioni sull'imminente addio di Suarez, dalla Spagna è salito forte l'eco di un ritorno blaugrana sull'attaccante dell'Inter. Che oltre a rappresentare, nei pensieri del club, l'ideale linea di continuità col Pistolero, è pure il colpo chiesto a gran voce da Leo Messi. Insomma, il profilo perfetto per il nuovo corso culé. Che prendendo il Toro avrebbe un nuovo 9 di 10 anni più giovane rispetto a Suarez e che, al contempo, ammorbidirebbe il dispiacere della Pulce per la partenza di Luisito.