Scontenti d’Europa: il mercato si frega le mani

© foto di Federico Gaetano

Mondiale alle porte ma mercato sugli scudi per molti degli scontenti di lusso della stagione appena andata in archivio. Sono tanti e sono forti, ma nonostante ciò sono reduci da un campionato che per un motivo o per un altro non ha rispettato le attese della vigilia: anche per questo motivo i corteggiatori stanno lustrandosi occhi e carte di credito nella speranza di poterseli accaparrare in vista della prossima stagione. L’Inghilterra è terreno florido in questo senso, specie con gli scompensi londinesi targati Antonio Conte: le evoluzioni del rapporto del tecnico italiano con i Blues comporteranno scelte rilevanti per Morata e Willian. Il primo sembra destinato all’addio in ogni caso dopo aver perso anche la Nazionale Spagnola, l’altro non può più coesistere con l’allenatore italiano e ha Mourinho che lo riabbraccerebbe volentieri sullo stile di quanto fatto con Matic la scorsa estate. Sempre in Premier occhio a Mahrez: il Leicester rappresenta il passato già da qualche mese nonostante formalmente l’algerino sia ancora delle Foxes, ma l’addio estivo è ormai senza quota. Qualche malumore in stagione lo ha palesato anche Lewandowski e di conseguenza non è utopia pensare ad un danaroso divorzio con il Bayern dopo un sodalizio di grande livello, mentre potrebbe avere risvolti rilevanti anche in Italia il rapporto controverso che lega Mourinho e Martial: il progetto di fuoriclasse mai esploso potrebbe trovare proprio in Italia il terreno giusto per sviluppare le sue qualità e, perché no, ritrovare il sorriso perduto.