Scontro Allegri-Adani, Mancini: "Le opinioni altrui vanno accettate"

Durante l'odierna conferenza stampa a Coverciano il ct azzurro Roberto Mancini si è soffermato anche sulla polemica discussione fra Massimiliano Allegri e Daniele Adani dopo Inter-Juventus: "Il problema è che finita la gara il tecnico può essere stanco... Si è parlato di calcio. Può capitare un confronto, non è nulla di grave. Se uno esprime un'opinione va accettata, ognuno di noi pensa in modo differente, per quanto mi riguarda non è un problema. Ma non posso parlare per gli altri. Credo sempre che chi vince è la squadra che fa meglio degli altri. O perché ha giocato meglio o perché ha giocatori migliori. Alla lunga vince la più forte e quella che fa meglio degli altri. In Italia siamo cresciuti con la mentalità che la cosa più importante è il risultato, però questo aspetto è cambiato nel tempo. Certo, abbiamo vinto quattro mondiali. Si gioca per vincere e giocar bene e negli ultimi anni in Italia le squadre stanno giocando meglio".