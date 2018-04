Scontro diretto all'Allianz: finora 0 punti per il Napoli. E 17-3 per la Juve

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lo scontro diretto del 22 aprile sarà decisivo per lo scudetto, il manto erboso dell'Allianz Stadium il teatro su cui Juventus e Napoli si contenderanno il tricolore. Uno scenario non proprio favorevole agli azzurri, ed era prevedibile. A colpire, però, sono i numeri dei precedenti: nelle sette partite disputate nel nuovo impianto fra le due squadre, sei di campionato e una di Coppa Italia, ha sempre vinto la Juventus. E non solo: 17 i gol segnati dai bianconeri, appena 3 quelle del Napoli. Precedenti alla mano, per i ragazzi di Sarri sarà decisivo soprattutto cambiare il trend.