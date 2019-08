Scontro totale tra Lazio e Malaga. Le dichiarazioni rilasciate ieri dal presidente Al Thani a Marca rendono quasi impossibile il debutto di Jony nella prima giornata. La Lazio si dice sicura di aver studiato bene il contratto e non intende versare un euro in più rispetto ai 2 milioni già pagati (gli spagnoli ne chiedono 12), ma rischia di non avere il transfer d'ufficio della FIFA in tempi brevi. Lo riporta Il Messaggero.