Scontro Lotito-Marotta sulla ripresa degli allenamenti. Il 3/4 la data su cui si lavora

Nell’incontro informale in Lega di Serie A fissato per domani oltre che del tema del taglio degli stipendi ai giocatori le venti società della massima serie dovranno discutere anche della ripresa degli allenamenti. Un tema che nelle scorse ore, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, ha già provocato discussioni.

Lotito vs Marotta - Al centro del “ring” il presidente della Lazio Claudio Lotito e l’ad dell’Inter Giuseppe Marotta. Il primo, alfiere di quei club che puntano ad una ripresa autonoma e il più celere possibile degli allenamenti (con i biancocelesti ci sono anche Cagliari, Napoli, Atalanta e Udinese), mentre il secondo, supportato dall’AIC e dall’Associazione dei medici sportivi, chiede una data comune per la ripresa dei lavori in modo da avere le più ampie garanzie possibili per quelle società colpite in maniera diretta dal Coronavirus.

L’idea comune - Una ipotesi di accordo prevedrebbe la ripresa il 3-4 aprile per le squadre a ranghi completi, ma dando facoltà alle società delle regioni maggiormente colpite come la Lombardia di organizzare sedute a piccoli gruppi. Il tutto sotto la supervisione dei medici sociali.