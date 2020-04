Scontro o accordo? Serie A pronta a fatturare sui diritti tv: Lotito e ADL guidano linea dura

vedi letture

Scontro o accordo? È questo il bivio davanti al quale si trova la Lega Serie A nel rapporto con le Pay tv, a partire da Sky e Dazn (cioè quelle titolari degli accordi economicamente più rilevanti). Sabato scadrà il pagamento per il termine dell’ultima rata relativa ai diritti tv di questa stagione, dal valore di circa 215 milioni di euro. E in via Rossellini, strano a dirsi, non sono tutti d’accordo su come affrontare il discorso.

Lotito e De Laurentiis per la linea dura. Lo scrive il Corriere dello Sport, che ricostruisce alcune posizioni e opinioni singole nel quadro generale. I patron di Lazio e Napoli sono tra i fautori della linea oltranzista, che ha portato all’approvazione delle fatture, passo necessario per chiedere a tutti gli effetti (anche a livello legale) il pagamento della tranche.

La convinzione è che i bonifici arriveranno. Il problema è che uno scontro oggi potrebbe portare a problemi sui prezzi del triennio 2021-2024, soprattutto se non vi saranno nuovi soggetti interessati all’acquisto dei diritti televisivi. In più, anche a voler emettere le suddette fatture, resta il pagamento dell’IVA: va anticipata, dalla Lega e dai club. Per questi motivi, alcune società ritengono sia necessario il dialogo, più che lo scontro. Tra queste pare esservi il Brescia di Cellino, che sostiene di non aver partecipato alle votazioni. I tempi, comunque, sono risicati: domani in assemblea dovrebbe esservi una posizione definitiva, ufficiale e (si spera) unanime.