Scontro sugli orari delle partite: i calciatori non vogliono giocare prima delle 18

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto su quella che è stata la Conference call dei rappresentanti AIC delle squadre di Serie A. Netto il rifiuto di scendere in campo prima delle 18. E' un problema, questo, per la Lega che ha fissato tre nuovi slot, 17, 19.15 e 21.30, per giocare le gare. Questi sono anche legati agli impegni coi broadcaster ma la tematica degli orari, legata al fattore climatico, è stata discussa ieri con forza anche da FIFPro.