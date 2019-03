Presente all'Assemblea Generale dell'ECA, il vicesegretario generale della FIFA Zvonimir Boban s'è detto fiducioso sulla presenza dei club europei al nuovo Mondiale per Club a 24 squadre a partire dal 2021, nonostante le parole del presidente Andrea Agnelli che ogni ha parlato di ECA contraria al cambio di format . "Abbiamo avuto colloqui positivi - ha detto Boban -. Sono sicuro che tutti vorranno essere lì e tutti saranno presenti. I club potranno dirsi felici se avranno un Mondiale per Club come quello che stiamo costruendo".